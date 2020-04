Silvia Ontivero pide la prisión domiciliaria del asesino de su hijo por considerar que en la cárcel corre riesgo su vida.

Guillermo Andino comenzó la entrevista diciendo que liberarían al asesino del hijo de Silvia a lo que ella tuvo que explicarle que en verdad lo que están pidiendo es la prisión domiciliaria y que ella luchó para que en febrero no liberaran al asesino porque había pedido la condicional tras haber cumplido 13 años preso, pero que ahora el contexto del coronavirus la hizo cambiar de postura.

Para tratar de meter un poco de sangre a la entrevista Guillermo hizo la pregunta que no debería haber hecho porque sabía que podía lastimar a su entrevistada: "No se te viene la imagen a la retina el hecho de que hoy podrías estar con tu hijo, disfrutándolo, acompañado de él. Y a lo mejor la circunstancias en que lo mataron, porque vos estás pidiendo la liberación del asesino. Pero recordame el hecho en sí ¿cómo lo mataron a su hijo?", preguntó Andino volviendo a faltar a la verdad al decir que iba a salir en libertad.

Pero la respuesta de Silvia no fue la que esperaba: "Guillermo, vos sos papá. Yo me acuerdo de Alejo todos los días y todas las noches de mi vida. Ahora bien, en este caso, él no se va en liberad. Yo que soy querellante en febrero pedí que no le dieran la condicional".

La entrevista continuó y Andino volvió sobre la idea de que otros padres de víctimas de delitos no quieren la prisión domiciliaria de los presos. Ontivero respondió: "Muy cercanos míos dicen ´que se mueran´, ´que los maten´ y después el domingo van a misa".

Hay un dato sobre el pasado de esta señora que puede ayudar a comprender su mirada humanitaria del asunto: Silvia sufrió el terrorismo de Estado en el centro clandestino D2 en Mendoza y su testimonio fue clave para esclarecer los delitos de lesa humanidad.