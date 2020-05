Leah Cordice, de 20 años, fue sentenciada el pasado lunes a 30 meses de prisión por haber tenido relaciones sexuales con un nene de 13 años que se encontraba a su cuidado y de quien luego quedó embarazada.

El caso tuvo lugar en el Reino Unido y salió a la luz en 2018 cuando el adolescente denunció el hecho ante la policía. En ese momento, la mujer negó todos los cargos.

Según la víctima, la relación sexual a la que se vio forzada tuvo lugar en enero de 2017. En su defensa, la mujer argumentó que había sido violada por el adolescente.

La niñera se casó con su novio en mayo de 2017 y meses después tuvieron un hijo. Sin embargo, una prueba de ADN confirmó que el nene de 13 años era el padre de la bebé.

El juez a cargo del caso, Peter Clarke, dijo: "En ningún momento escuché que Cordice le tenía un afecto particular a la víctima. La evidencia de al menos un testigo señala que se trataba de una obsesión física y autocomplaciencia, en oposición al apego emocional".

El adolescente dijo en la corte que fue diagnosticado con trastornos psicológicos tras haber sido abusado por su niñera.

La hija, fruto de la relación abusiva, fue llevada a un hogar de menores. "No veo a mi hija y tampoco he tenido ningún tipo de contacto con ella últimamente. Ver nacer a mi hija y que luego se la lleven fue lo más difícil que me pasó en la vida. Fui castigada por lo que paso. Espero que en un futuro pueda seguir adelante y tener algún contacto con ella", dijo Cordice, que ahora deberá pasar dos años y medio en prisión.