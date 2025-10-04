Un terrible acto de discriminación fue captado por el celular de uno de los chicos del colegio Nacional Uno, escuela ubicada en la ciudad de Rosario, por parte de la docente que estaba dando la clase.

En el video que se viralizó en las redes sociales se puede ver la discusión entre dos alumnas y la docente, que decide directamente charlas del aula.

Pero antes de que se retiraran la profesora lanzó una frase completamente discriminatoria cuando le aseguró a una de las chicas provenientes de Venezuela: "Vuélvase a su país".

Luego de este hecho se armó un gran revuelo y tantos jóvenes como padres reclamaron que las autoridades de la entidad educativa tomen medidas con esta profesora que seguro será desplazada de su cargo.