'Varones Unidos', la web antifeminista de Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba

Este domingo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, la Justicia argentina encontró a Pablo Laurta, junto con su hijo de 5 años, de nombre Pedro.

El hombre -de nacionalidad uruguaya- es señalado como el presunto autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba.

Con denuncias por violencia de género. Laurta organizó en 2018 un evento con Agustín Laje y Nicolás Márquez. En su país, es empresario de medios y el creador de una cuenta en redes sociales denominada Varones Unidos.

En la descripción, se destaca como una organización defensora "de los derechos de los hombres" y que "busca la equidad en las relaciones de género".

Su hijo, "un caso emblemático"

Laurta usó esa web para contar la historia de Pedrito, lo define como "un caso emblemático, referentes de la lucha de los padres".

Allí, y da escalofríos al leerlo, señala a la abuela del nene como una mujer que "representaba peligro" para la familia.

El doble crimen

Los investigadores creen que Laurta habría ingresado a la casa donde vivían las víctimas, Luna Giardina, la madre del niño, y Mariel Zamudio, abuela del pequeño, el sábado por la mañana, las asesinas con un arma de fuego y posteriormente huyó con el niño.