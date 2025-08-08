Una curiosa imagen se viralizó durante este viernes: una Ferrari amarilla completamente destrozada luego de un accidente vial.

Las imágenes no son de cualquier parte del mundo, sino que este vehículo está radicado en la Argentina y, de hecho, se comenta que es, o era, la única Ferrari de ese color en nuestro país.

En las últimas horas, se viralizó el video de cómo quedó este tremendo auto deportivo tras un salvaje choque en la localidad de San Vicente.

Según las informaciones locales, el automóvil habría perdido el control y chocado contra un poste, lo que generó el destrozo casi total del mismo.

Por su parte, el conductor resultó ileso del accidente, pero resulta imposible no vincular este incidente con el deplorable estado de las rutas y las autopistas a raíz de la desidia del gobierno nacional.