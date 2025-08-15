El vidrio es uno de los materiales más utilizados en la vida cotidiana, presente en envases, objetos decorativos y elementos de uso industrial. Las campañas de reciclaje lo incluyen como un elemento clave, pero no siempre está claro si todas sus variantes pueden reutilizarse de la misma manera.

Así, con el creciente interés por el cuidado del medio ambiente, cada vez más personas buscan saber cómo manejar correctamente este material al momento de desecharlo. Entender las particularidades del vidrio y sus diferentes tipos es fundamental para optimizar su gestión y reducir el impacto ambiental.

Cómo se recicla el vidrio y cuáles no se pueden reutilizar

El reciclaje del vidrio pasa por varias etapas clave:

1- Depósito en contenedores

Empresas de sectores como hostelería, restauración o aeropuertos a veces utilizan trituradoras de vidrio para reducir volumen, mejorar la higiene y ahorrar en logística.

Este proceso disminuye la frecuencia de vaciado y optimiza recursos, contribuyendo a la sostenibilidad.

2- Recogida y selección

Camiones especiales vacían los contenedores y llevan el vidrio a plantas de reciclaje.

Allí, el material se transporta en cintas para eliminar impurezas y restos no reciclables que podrían dañar el proceso.

3- Trituración

El vidrio limpio se tritura sin necesidad de agua, obteniendo partículas más pequeñas.

4- Obtención de materia prima (calcín)

Se eliminan restos opacos y contaminantes.

El resultado es calcín, vidrio limpio y triturado listo para fabricar nuevos envases.

Es importante tener presente que no todo objeto de vidrio es apto para el reciclaje, ya que algunos contienen materiales añadidos que impiden su reutilización y que, de procesarse, podrían dañar el ciclo de reciclaje.

Vidrios que sí se reciclan:

Botellas sin tapones

Tarros sin tapas

Frascos de vidrio

Vidrios que no se reciclan: