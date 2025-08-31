En la provincia de Buenos Aires se lanzó una iniciativa que busca fomentar el reciclaje y promover hábitos más sostenibles entre los ciudadanos. La propuesta se centra en aprovechar mejor los materiales que habitualmente se descartan y generar conciencia sobre su reutilización.

El programa, que ya comenzó a implementarse en distintos municipios, pretende involucrar a la comunidad, incentivando la participación activa y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Así, más allá del impacto ambiental, la iniciativa también busca generar un efecto educativo y cultural.

De qué se trata la iniciativa para reciclar que se realiza en Buenos Aires

La iniciativa de reciclaje #TodavíaSirve tiene como objetivo dar una segunda vida a materiales en desuso, transformándolos en muebles, piezas de arte y mejoras para la comunidad. Este proyecto busca fomentar la participación e integración de vecinos, instituciones y empresas privadas de la ciudad.

Los ciudadanos pueden sumarse donando materiales como madera, metal, muebles o herrajes, y compartiendo las historias asociadas a estos objetos, lo que agrega un valor emocional y simbólico a los proyectos. Así, los materiales donados se reutilizan para crear elementos útiles y significativos para la comunidad.

Al impulsar la economía circular y el reciclaje creativo, la campaña busca ofrecer soluciones prácticas a las necesidades locales, avanzar hacia la sostenibilidad y fortalecer los vínculos sociales. La comunidad puede participar en jornadas abiertas de trabajo y aportar ideas para atender necesidades específicas.

Entre las actividades y talleres que ofrece el proyecto se destacan:

Taller integrador “Armado de sillón de palets” , que se realizará los días 26 y 27 de agosto.

, que se realizará los días 26 y 27 de agosto. Capacitación “Lámparas artesanales con materiales reciclados”, un curso de 4 clases consecutivas que comenzará el 22 de agosto.

Ambas actividades requieren inscripción previa debido a cupos limitados. Para más información, los interesados pueden escribir a emaocdelu@gmail.com