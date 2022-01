"Soy rebelde, no boludo": la lapidaria respuesta de Nito Mestre a una seguidora antivacunas

El ex Sui Generis se preguntó, basándose en quienes están internados, si los antivacunas lo eran por mala información o simple ignorancia.

Pero Nito no esperaba la respuesta de una de sus seguidores que hasta llegó a poner en duda su rebeldía: “Yo lo respeto mucho como artista, pero ustedes eran rebeldes en contra del sistema y ahora no entiendo esta sumisión. La verdad me decepciona bastante, años de carrera y de trayectoria, no sé, no entiendo”.

Nito, dejo de quedarse callado o dejar pasar el comentario le contestó y dejó las cosas en claro.