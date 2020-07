El jubilado Jorge Ríos se refirió al episodio en el que asesinó a un ladrón que había ingresado en su domicilio, y admitió que disparó “tres o cuatro veces sin apuntarle”, y que luego no se acuerda más nada, en referencia al momento en que parece rematarlo en el suelo, según las cámaras de seguridad.

"Me dije 'estos desgraciados no me van a agarrar otra vez', así que me senté en la cocina y agarré el arma. Pasó cerca de una hora y siento ruidos, y veo a través de un vidrio que se abre una puerta que no tenía pasador y se mandó adentro de la casa. Yo agarro el arma y ya lo tenía encima. Veo que algo le brilla en la mano, pensé que era un cuchillo, y ahí nos trenzamos”, relató el hombre en diálogo con A24.

Ríos detalló lo que sucedió una vez que los delincuentes ya estaban dentro de su casa por tercera vez, y eEn cuanto al momento de los disparos, indicó: “Cuando me asomo por el tapial lo veo que está trepando por el techo; tiré tres o cuatro tiros sin apuntarle para ese lado y ahí me perdí"-

"Estaba enceguecido y con mucha bronca. Salí como un zombie, caminando, y en la esquina lo veo y después se me nubló todo, ni me acuerdo que hice. Vino un vecino que me dijo 'vamos Jorge que nos van a matar'", sostuvo el jubilado y concluyó: "No me acuerdo si le tiré en ese momento, muchas cosas que se le perdieron; tengo miedo de decir algo que no es y que sea perjudicial".