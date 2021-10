Ignacio Pardo, más conocido en el ambiente del rock como Naco Goldfinger, fue parte de Los Fabulosos Cadillacs en el momento de mayor popularidad de la banda.

¿Cómo es que terminó flotando en el río junto a otra persona al lado de una lancha que tenia en su interior a otro hombre muerto y un bolso con 37 kilos de cocaína?

La Prefectura Naval se encontró con ese cuadro y procedió a detenerlos. Pero Naco no es un improvisado ni, aparentemente, no quedó en el medio de una situación de la que no tenía conocimiento, ya que pesa sobre su figura un pesado prontuario.

Para comenzar sus cruces con la policía y la Justicia vienen de años atrás. Fue detenido el 7 de octubre de 2015 en su casa del exclusivo barrio de La Horqueta de San Isidro, cuando lo acusaron de liderar la banda que le robó 85 mil pesos a la encargada de la parrilla "La Dorita" de San Isidro.

En abril de 2017 fue condenado a 8 años de prisión al haber sido juzgado y sentenciado como culpable de robo calificado.

A eso se suma que Pardo, en 2018, fue acusado de planear un atentado contra el fiscal que tuvo a su cargo la investigación que terminó con el saxofonista en la prisión. Esto agregó una nueva causa por la que también quedó imputado.

Sin embargo, a propósito de la pandemia, consiguió el beneficio de la libertad asistida, en junio de 2020..

Así estaba cuando fue rescatado junto a un compañero, en medio del Río de La Plata, luego que su embarcación se diera vuelta.

Pero los agentes que llevaron adelante la operación pudieron abordar la lancha que estaba a la deriva, y encontraron a otro hombre fallecido, quien fue identificado como Carlos Camaratta, y un bolso de color negro flotando con 34 panes de cocaína, que pesaban 37 kilos.