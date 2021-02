"Soy una mujer de color y Richard era blanco y en esa época la gente creía que estaba bien evitar que nos casáramos por sus ideas sobre quién debía casarse con quién" declaró Mildred Loving.

Antes habían tenido que irse a Washington para poder casarse porque en Virginia -donde ambos crecieron, se enamoraron y querían hacer su familia- les prohibían casarse. Era el año 1958. Al regresar a Virginia solo querían disfrutar su nueva vida de casados. Pero no se imaginaban que todo cambiaría una madrugada.

"Eran como las 2:00 de la mañana. Vi la luz [de una linterna] y cuando me desperté, el policía estaba a un lado de la cama. Nos dijo que nos paráramos", contó Mildred.

El sheriff, junto a dos ayudantes, le preguntó a Richard quién era ella. "Mi esposa", respondió.

Aunque el certificado de matrimonio estaba colgado en la pared, ambos fueron arrestados "por el 'crimen' de haberse casado con el tipo de persona equivocada". Luego de ser arrestados en su propio cuarto, un año después de haber contraído matrimonio, ambos fueron sentenciados a un año de prisión.

Pero como una forma de aliviar la condena un juez suspendió la pena con la condición de que no volvieran juntos o al mismo tiempo al estado por 25 años. Los Loving debieron aceptar y se declararon culpables de violar el Acta de Integridad Racial de ese estado. En el fallo de su destierro el juez se refirió a lo que muchos sureños consideraban era "la voluntad de Dios": "Dios todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las ubicó en continentes separados. Si no fuera por interferencias con este arreglo no habría causa para ese tipo de matrimonios [interraciales]. El hecho de que haya separado las razas muestra que no tenía intención de que éstas se mezclaran"

La pareja volvió a Washington pero quería regresar al lugar donde había nacido, para poder estar cerca de sus familias.

En 1963 Mildred decidió buscar ayuda escribiéndole al fiscal general Robert Kennedy, quien le remitió la carta a uno de los principales grupos que promovían los derechos civiles.

Fue una batalla legal complicada que se llamó: Loving vs. Virginia, que ganó la pareja. En la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se le otorgaba el "derecho" a Richard y Mildred de ser "marido y mujer, padre y madre", en Virginia.

Pero lo que sucedió ese 12 de junio de 1967 fue histórico no solo para los Loving sino para el resto del país: la Corte Suprema abolió la prohibición del matrimonio interracial que regía en Virginia y en muchos otros estados del país.

Richard murió en un accidente automovilístico en 1975 mientras que Mildred falleció de neumonía en 2008. Tuvieron tres hijos: Donald, Peggy y Sidney, pero el recuerdo de su historia no quedó sólo en sus descendientes, se convirtió en una celebración del amor en todo el mundo.

Fuente: BBC Mundo