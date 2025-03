El móvil del canal C5N se hizo presente en la localidad de Casilda, donde se desarrolló una feroz tormenta sin precedentes, que generó múltiples destrozos.

Voladura de techos, destrozos en autos, árboles caídos; fueron algunas de las tremendas imágenes que se vieron en la localidad santafesina por el paso de este temporal que los golpeó duramente.

Pero así o más fuerte fue el relato de esta vecina local, quien se acercó a las cámaras para contar su dura realidad a raíz de las políticas de ajuste del gobierno libertario.

La señora, entre lágrimas, contó que no tiene para comer y aseguró: “Yo vivo mal, no me alcanza para comer”.

“Yo como alguna masita, no tengo leche, no tengo alimento nada”, expresó la señora al periodista Adrián Salonia, quien también te sintió afectado por el testimonio y trató de consolarla.

La señora dijo cobrar la jubilación mínima y se encuentra en la misma situación que muchos jubilados que no tienen para comer, a pesar de que algunos medios militen el ajuste.