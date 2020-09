NO SEAS CÓMPLICE

El Municipio de Moreno dio a conocer un video de la campaña contra la violencia de género que apela a las actitudes de los hombres frente a situaciones abusivas o de violencia e interpelan a no dejarlas pasar.

Con el título "No seas cómplice" la idea del spot es no naturalizar escenas violentas que algunas veces pueden pasar como "chistes" pero que en realidad no son otra cosa que violencia psicológica.

En la primera parte del video se muestra cómo los demás hombres festejan el accionar del violento o lo ignoran. Y en la segunda se ve a los diferentes participantes cortando estas acciones, remarcándolas, o frenándolas.