"La plata de mis hijas no te la voy a dar. Pedímelo como quieras", le dijo este hombre al borde de las lágrimas a un Policía de la Ciudad que le pedía la recaudación del dinero de su jornada laboral.

En un contexto de crisis total como vive la Argentina muchas personas se ganan la vida vendiendo diferentes productos en la vía pública, pero ahí está la policía de Jorge Macri para hacerles la vida imposible.

En este caso, según el propio relato del vendedor, los efectivos policiales le sacaron paltas, ajos y muchos otros productos más que estaba vendiendo para intentar ganarse la vida.

Pero el colmo llegó cuando el policía le pidió la plata que el hombre tenía en el bolsillo y por eso su respuesta rotunda, que fue grabada por un transeúnte al ver el alto grado de violencia y corrupción de la policía porteña.