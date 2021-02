Gianinna Maradona on Twitter

"Yo me senté en la fiscalia y conte cosas tan intimas que rogaba que nunca salgan de ahi, salieron y hoy no tengo lugar seguro para exponer NADA. Y que se hace en mi caso? No colaboras con la justicia xq después los periodistas hacen mil programas y suposiciones sobre vos?", escribió en redes Gianina.

Y siguió: "Mi papá x muchos años fue señalado como el más hijo d puta x el adulterio q ejercía en su matrimonio. X haber asumido su enfermedad mi apellido era maradroga. Juzgado hasta sus últimos días. A cuantos cubren los mismos q juzgan a mi papá? Y sus vidas? Cuantos sin tabique en tv?".

Para concluir:"Mi papá podía dormir tranquilo que si con Dalma íbamos a que nos hagan una rinoscopia salía todo espectacular. Vos?"