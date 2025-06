Dalma Maradona cruzó fuerte a Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, luego de las declaraciones que hizo sobre el juicio por la muerte de su padre. Fue durante su participación en el programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), que conduce Ángel De Brito.

“Al principio dije ‘qué loco estar de acuerdo con que quiera que se haga justicia, por supuesto, como cualquier argentino’, hasta que la caga cuando empieza a decir lo que realmente piensa”, disparó la hija del Diez.

Dalma ya se había cruzado fuerte por ella con el Gordo Dan.

“Lo que me da risa es cuando dijo ‘no me las crucé nunca más, sí, con las que hablo es con las hermanas’, y dije, bueno, ahí está, dos más dos, cuatro...”, ironizó la actriz. Ángel de Brito aseguró: “Ella quedó del lado de Morla”, en referencia al abogado de Maradona, y ella asintió.

Cómo fue la relación con Oliva durante su noviazgo con Diego

“Teníamos trato porque mi papá nos la presentó al toque, no como con Verónica (Ojeda), que nunca la presentó como pareja. Pero después Rocío se tomó unas atribuciones que nunca vi, con nosotras, con Benjamín… decidía muchas cosas. Hemos discutido un montón porque yo tampoco me iba a quedar callada”, dijo Dalma.

Y concluyó: “Para mí, lo que debería hacer es dejar de hablar del velorio como si fuera la puerta de un boliche. De verdad está confundida, no era tema ese día. Ni ella ni nadie. Que respete eso, ese día no estaba en mi radar, no es importante”.

El contexto de la pelea