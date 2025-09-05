Un hecho muy grave pero con final feliz ocurrió en la localidad de Adrogué, donde se puede decir que este motoquero se salvó de milagro.

El accidente ocurrió pasadas las 6 de la tarde, cuando el automóvil rojo que se ve en el video impacta a este hombre de 31 años que venía de trabajar.

Luego del impacto el hombre salió volando de la moto y terminó abajo de otro vehículo que venía por el carril opuesto, cuyo conductor no entendía lo que sucedía.

Gracias a la ayuda de los vecinos el hombre logró salir de abajo del auto con múltiples fracturas y fue derivado al hospital más cercano en grave estado.

De todas maneras salvó su vida de milagro y las imágenes se dieron a conocer gracias a las cámaras de seguridad de varias casas locales.