Doble accidente y milagro
¿Highlander? Lo atropellaron dos veces; quedó debajo de un auto, pero se salvó de milagro
El insólito episodio ocurrió en la localidad de Adrogué, donde este motociclista fue embestido por un automóvil y, al salir despedido de la moto, terminó debajo de otro vehículo. Los vecinos le ayudaron a salir de debajo del automóvil y se salvó de milagro.
Un hecho muy grave pero con final feliz ocurrió en la localidad de Adrogué, donde se puede decir que este motoquero se salvó de milagro.
El accidente ocurrió pasadas las 6 de la tarde, cuando el automóvil rojo que se ve en el video impacta a este hombre de 31 años que venía de trabajar.
Luego del impacto el hombre salió volando de la moto y terminó abajo de otro vehículo que venía por el carril opuesto, cuyo conductor no entendía lo que sucedía.
Gracias a la ayuda de los vecinos el hombre logró salir de abajo del auto con múltiples fracturas y fue derivado al hospital más cercano en grave estado.
De todas maneras salvó su vida de milagro y las imágenes se dieron a conocer gracias a las cámaras de seguridad de varias casas locales.