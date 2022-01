¿Eran para Canosa? los encendidos mensajes de Novaresio contra los antivacunas

Compañeros de pantalla en América, Luis Novaresio se puso en la vereda de enfrente de Viviana Canosa y la tropa de antivacunas. Por estas horas el periodista llevó su mensaje a un tono más contundente con unos posteos que realizó en su cuenta de Instagram y que luego salió a aclarar.

“En serio, pensalo 10 segundos. ¿Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio. Piénsalo”, escribió el periodista en el primer posteo.

Y luego subió más el tono de la crítica: "Te sacaste la muela de juicio o te hiciste las tet..., te embocaron anestesia y antibióticos de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque", reclamó.

"Hablás con tono de Milstein y Mariano Moreno, y actuás en realidad como el Doctor Cureta y Olmedo en Costa Pobre", agregó en la última publicación.

Los mensajes no podían tener un contexto más claro: Viviana Canosa salió a defender a Djokovic como un héroe mundial por resistirse a las vacunas y, además, la conductora se mostró por estas horas con su nueva apariencia luego de pasar por el cuchillo.

“Tu libertad, extiende la mía... la de todos... la libertad es ante todo un hecho social”, escribió Canosa en un posteo de Instagram en el que celebró la decisión judicial de liberar a Djokovic para que pueda jugar el Abierto de Australia

"Me caso con vos Djokovic", escribió en Twitter y adjuntó una foto del número 1 del mundo, según el ranking ATP.

Pero aunque el mensaje no podría ser más claro, Novaresio grabó un video para aclarar que la destinataria no era Canosa sino más en general.

“Lo primero que quiero decir que es me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo”, remarcó Novaresio. “Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”.

Y continuó con su argumento respecto a las libertades individuales. “En cualquier sociedad organizada, desde que la organización social existe, hay restricciones a las libertades individuales para poder vivir en comunidad -sostuvo-. El hecho de pensar en una sociedad ideal, de una sola persona, supondría la libertad absoluta de esa persona para lo que quisiera. Ya con dos personas existe una restricción de que esta primera libertad de un ser humano no puede afectar de ninguna manera en su libertad a lo que le pasa a la segunda”.