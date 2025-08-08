¿En qué te ha convertido la TV Pública?: repudio por el mentalista que habla pavadas

“¡Tremenda revelación de Horacio Scarlato! El mentalista aporta información sobre las posibles prácticas de brujería por parte de Graciela Alfano. Escuchá lo que cuenta”, reza el posteo de la TV Pública.

El tal Scarlato fue presentado en los estudios como “profesor experto en fenómenos paranormales”. Hay que escuchar lo que dice y los comentarios de los periodistas.

En las redes hay indignación, y hablan de adoctrinamiento libertario, añoran la cultura que proyectaba la pantalla en otros años, se burlan:

Y los comentarios en Facebook también: