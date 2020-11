Alejandro on Twitter

Ante la salida en vivo del móvil de TN con el conductor que habitualmente está sentado en el estudio la gente comenzó a expresarse a viva voz contra el medio al que él representa.

"Tomala vos, dámela a mí, el que no salta es de Clarín" cantaba la gente en la plaza mientras aguardaban entrar a la Casa Rosada para despedirse del ídolo.

Y Sergio se mostró sorprendido de la manifestación popular al expresar: "Parece que mucho no nos quieren" y no Sergio, si salieras más seguido a la calle no te sorpenderías.