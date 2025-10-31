El canal de streaming volvió a hacer uno de sus tremendos homenajes, esta vez al Diego, y no fue en cualquier lugar, sino en el microestadio de Argentinos Juniors, el club que lo vio nacer.

Allí frente a miles de personas estuvo como invitada Dalma Maradona, entre otros, pero fue justamente cuando estaba la hija del 10 que la gente estalló por completo.

Casi al unísono el estadio Malvinas Argentinas empezó a cantar el conocido cántico de: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que nos salta, votó a Milei".

Tal fue el fragor de la gente que los periodistas tuvieron que parar de hablar e incluso Migue Granados aseguró que "era de esperar", y no es para menos.

Muchos fueron los homenajes destinados a Diego Armando Maradona por su cumpleaños pero el de la AFA, sin duda, fue uno de los más emotivos.