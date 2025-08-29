“Alta coimera, la mina es alta coimera, alta coimera, Karina es alta coimera”, dice el estribillo modificado del conocido tema internacional Guantanamera, que nació en las redes y se popularizó en 'La Fábrica de Jingles' y ahora se hizo hit.

El escándalo de corrupción en el gobierno destapado Diego Spagnuolo, quien confesó las coimas que cobraba la propia Karina Milei de los medicamentos a los discapacitados, generó un verdadero revuelo en las redes.

Allí salieron miles de memes por el '3% Karina' que hasta el día de hoy dan vuelta por el mundo de internet. Pero sin duda, una de las mejores reacciones fue la de la pareja que hizo la reversión de Guantanamera.

Pero ahora aparecieron algunos videos sorprendentes, de cientos de personas cantando la canción dedicada a la secretaria de la Presidencia en boliches.

Parece que ya excedió a las redes sociales, y la canción es cantada en locales bailables o recitales como repudio al gobierno nacional.