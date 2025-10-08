No aclares que oscurece
"Denigrante": los comentarios del meteorólogo de TN sobre la peregrinación a Luján que generaron bronca en las redes
Matías Bertolotti fue protagonista de polémicos dichos en la pantalla de TN respecto a la peregrinación a Luján que tuvo lugar el pasado 4 de octubre y por eso las redes sociales lo están matando. Luego salió a dar explicaciones pero la embarró aún más.
A Matías Bertolotti se le vino la tormenta en las redes sociales, dónde es objeto de múltiples críticas debido a sus polémicos dichos sobre la peregrinación a Luján del pasado 4 de octubre.
El meteorólogo de TN aseguró: "La peregrinación a Luján… es denigrante lo que hicieron, es terrible", respecto a las condiciones climáticas en la que se llevó a cabo.
Como se sabe esta peregrinación se realiza más allá de cualquier situación y resulta muy importante para todos los fieles, quienes ahora lo están criticando duramente.
"Con tal de que la fe me va a salvar", expresó el hombre para criticar a los peregrinos y por eso tuvo que salir a dar explicaciones luego a través de un tuit.