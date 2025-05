Ingresar dólares en una cuenta bancaria en Argentina es una operación habitual, pero implica respetar determinadas regulaciones para evitar conflictos con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este ente supervisa las transacciones en divisas con el objetivo de impedir operaciones ilícitas y asegurar la integridad del sistema financiero.

Para no enfrentar complicaciones, es clave estar informado sobre las condiciones necesarias al efectuar este tipo de depósitos, así como también sobre las posibles implicancias legales que podrían derivarse de no cumplir con lo establecido.

Cuál es la cantidad de dólares que podés depositar sin tener problemas con ARCA

Para evitar complicaciones con los bancos o con el ente estatal al depositar dólares en una cuenta en Argentina, es necesario cumplir con ciertos criterios.

En primer lugar, los fondos en divisa extranjera deben tener origen legal y haber sido "declarados" o "ingresados" formalmente al sistema financiero. Esto abarca operaciones como la compra de dólar oficial, dólar MEP o incluso activos en criptomonedas, siempre que hayan sido correctamente informados a las autoridades correspondientes.

No obstante, quienes jamás hayan adquirido dólares en el mercado regulado podrían encontrar obstáculos para justificar sus depósitos, incluso si cuentan con ingresos en pesos que respalden dichas transacciones. Tal como advierten expertos en la materia, "ARCA no sólo considera los ingresos en sí, sino también el mecanismo mediante el cual se obtuvo el dinero. Aunque el monto depositado pueda parecer razonable, si no está vinculado a una operación formal, podría ser considerado ilícito y quedar bajo el alcance de la Ley Penal Cambiaria".

A partir del 1 de enero del corriente año, los bancos podrán ser requeridos por ARCA para informar sobre movimientos financieros que superen ciertos umbrales: consumos, ingresos y egresos combinados por más de $600.000; depósitos o saldos que superen $1.000.000; y transferencias por encima de $2.000.000 realizadas mediante billeteras virtuales. Esta fiscalización incluye tanto extracciones de efectivo y transferencias bancarias como pagos con tarjeta de débito, ya sea dentro del país o en el extranjero.

La Ley Penal Cambiaria establece fuertes sanciones para quienes efectúen operaciones en moneda extranjera sin pasar por instituciones autorizadas o sin cumplir con la normativa vigente. Las penalidades son las siguientes: