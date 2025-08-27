La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite fundamental para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los vehículos, y suele generar interés cada vez que se anuncia alguna modificación en sus costos.

En este contexto, la discusión sobre la posible variación en el costo del trámite se vuelve relevante tanto para quienes deben realizarlo próximamente como para los sectores vinculados al transporte y la seguridad vial.

Cómo serían los nuevos montos para la VTV

El proyecto de modificación de la Ley 13.927 propone un sistema de tarifas escalonadas para la VTV, tomando como referencia el valor del vehículo.

Así, los autos de menor precio pagarían menos que los de alta gama. Por ahora, no se precisó el costo exacto del trámite, ya que dependerá de la cotización de cada automóvil.

Qué costo actual tiene la VTV en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas para la verificación técnica vehicular son las siguientes:

Autos particulares: $79.640,87

Motos: $31.856,35

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79

Quiénes están excentos de pagar la VTV

En Buenos Aires, la VTV es obligatoria para todos los vehículos; quienes no la tengan no podrán circular y estarán sujetos a multas. Sin embargo, existen exenciones del pago: