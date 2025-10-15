"No estoy dispuesto a votarlo de nuevo", contestó este hombre en el móvil de El Destape cuando le preguntaron a quién votará en las próximas elecciones. 

Comerciante, casi fundido, explicó por qué: "Cuando no podes llevar el pan a casa, se me complica en la familia".

Y confesó: "Hay noches que no puedo dormir". 