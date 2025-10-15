Un Gobierno que fracasó
''No estoy dispuesto a volver a votarlo'', el crudo relato de un comerciante casi fundido
Este hombre fue abordado en la calle, le preguntaron a quién votará en las próximas elecciones y dejó un crudo relato de cómo padecen los comerciantes el gobierno de Javier Milei.
"No estoy dispuesto a votarlo de nuevo", contestó este hombre en el móvil de El Destape cuando le preguntaron a quién votará en las próximas elecciones.
Comerciante, casi fundido, explicó por qué: "Cuando no podes llevar el pan a casa, se me complica en la familia".
Y confesó: "Hay noches que no puedo dormir".