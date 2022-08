''Me siento española'', la confesión de Nathy Peluso, la pastafrola, los memes y su respuesta

"Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver", dijo Nathy Peluso una entrevista a la revista Vogue. Las declaraciones molestaron a usuarios en redes sociales que se quejaron por la supuesta pérdida de sentido de pertenencia argentino.

La argumentación es que la cantante utiliza su origen argentino como parte de su performance y demás argumentos que sólo hablan de un poco del rencor de quien los escribe. Fue en ese marco, que la cantante publicó:

"Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)", dijo en su cuenta de Twitter junto a una imagen de un supuesto manjar.

Como no podía ser de otra manera, las redes le recriminaron su respuesta con más memes: