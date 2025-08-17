Filosa y picante
"¿La violación existió?": Mirtha arrinconó a Jey Mammón, quien hizo una broma para zafar
El conductor estuvo como invitado en el programa Legrand y ella no tuvo filtros para hablar la acusación que hizo Lucas Benenuto en 2023.
Mirtha Legrand recibió este sábado en su mesa a Jey Mammon, quien ya había protagonizado un fuerte cruce en ese mismo programa con Valeria Sampedro por contra por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto en 2023.
“¿La violación existió?“, consultó, sin filtros, la conductora. Con la intención de descomprimir la situación, él reaccionó con una pregunta que la propia Legrand le había hecho a los hermanos Schoklender cuando estuvieron en su programa.
“No te voy a hacer sentir incómodo querido, pero ¿por qué mataste a tus padres? La respuesta es no", lanzó Mammon. “Él dice eso porque una vez yo se lo dije a un invitado”, aclaró La Chiqui.