El Gobierno atenta contra la Salud Pública. Por estos días, el hospital Garraham está en el ojo de la sociedad por su vacimiento. Como hace un tiempo lo estuvo -y está en proceso- el cierre del hospital de Salud Mental Bonaparte.

En plan de difundir su problemática, los trabajadores despedidos del Hospital entrevistaron a Jorge Sesán, actor de series como Okupas y El Eternauta, y de películas como Pizza, Birra y Faso y Marea Alta.

“A mí la salud pública me salvó la vida. Yo estuve internado dos meses, en el 2011, diciembre de 2011, enero de 2012, o 2002, por ahí. No me acuerdo bien", contó Jorge en un streamming. ¿Por qué se acercó a apoyar la lucha?, le preguntaron. Y Jorge contestó: “Es que no podía no acercarme a sumar mi presencia como cualquier ciudadano que quiere cuidar lo que le hizo bien y lo que quiere que siga funcionando para que le pueda hacer bien a otras personas”.

-¿Por qué y cómo te salvamos la vida?

-"El hospital me salvó la vida abriéndome las puertas. Porque estaba en una situación muy, muy, muy mala emocional y psicológicamente, con una depresión galopante, a lo cual me había llevado de consumo un montón de sustancias que me estaban matando. Y bueno, como que ya estaba entregado a que la vida era eso. Y la institución me reacomodó bastante para empezar a reflexionar en dónde estaba parado y hacia dónde quería ir. Yo siempre que me cruzo gente que la veo muy mal en la calle, siempre les recomiendo que se acerquen al Bonaparte”

La entrevista forma parte de un ciclo sobre salud mental, salud pública y el significado del “Nadie se salva solo”. Imposible no emparentar el caso con el de Ariel Staltari -actor también de Okupas y El Eternauta-, que también atravesó graves problemas de salud.

