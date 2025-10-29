Una discusión de tránsito casi termina en una tragedia luego de un choque que se dio en la localidad bonaerense de Hurlingham, y que devino en el insólito episodio.

Todo comenzó en el cruce de avenida Vergara y Julio Argentino Roca, en inmediaciones de las vías del tren Urquiza, cuando un automóvil y una camioneta tuvieron un choque fortuito en el tránsito.

Cuando el muchacho de 19 años se bajó del auto para pedirle los documentos correspondientes a la mujer que manejaba la camioneta Volkswagen T-Cross, la conductora tuvo una reacción inesperada.

La mujer se negaba a brindarle los documentos por lo que el joven la amenazó con llamar a la policía, y fue entonces que se puso adelante para que no avanzara pero la mujer arrancó de todas maneras.

Lo trasladó varias cuadras en el parabrisas y el techo, mientras el joven le gritaba con desesperación que se detenga, hecho que sucedió a unos 200 metros cuando un auto se percató de la situación y se cruzó enfrente de la mujer para que detenga la marcha.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la conductora de 35 años y pidió la inhabilitación de su licencia de conducir.