"¡Frená, frená!": los gritos desesperados de este hombre al ser arrastrado en el techo del auto tras una discusión
El tremendo hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda de la localidad de Hurlingham, donde se dio un choque y una posterior discusión de tránsito entre un hombre y una mujer que casi termina en tragedia.
Una discusión de tránsito casi termina en una tragedia luego de un choque que se dio en la localidad bonaerense de Hurlingham, y que devino en el insólito episodio.
Todo comenzó en el cruce de avenida Vergara y Julio Argentino Roca, en inmediaciones de las vías del tren Urquiza, cuando un automóvil y una camioneta tuvieron un choque fortuito en el tránsito.
Cuando el muchacho de 19 años se bajó del auto para pedirle los documentos correspondientes a la mujer que manejaba la camioneta Volkswagen T-Cross, la conductora tuvo una reacción inesperada.
La mujer se negaba a brindarle los documentos por lo que el joven la amenazó con llamar a la policía, y fue entonces que se puso adelante para que no avanzara pero la mujer arrancó de todas maneras.
Lo trasladó varias cuadras en el parabrisas y el techo, mientras el joven le gritaba con desesperación que se detenga, hecho que sucedió a unos 200 metros cuando un auto se percató de la situación y se cruzó enfrente de la mujer para que detenga la marcha.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la conductora de 35 años y pidió la inhabilitación de su licencia de conducir.