Rubén Rada y la murga Agarrate Catalina hicieron explotar el Movistar Arena de Buenos Aires con su show Terapia de murga, que contó con invitados de la talla de Juan Carlos Baglietto -para cantar El tiempo me enseñó- y Milo J -El couplé de la violencia-. 

Al salir, el público cantó "Alta coimera", el hit que se popularizó en recitales y marchas sobre las coimas que Karina Milei habría cobrado en la Agencia Nacional de Discapacidad.

