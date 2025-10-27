En los días previos a las elecciones en las redes corrieron cientos de fake news, una de ella aseguraba que Nancy Pazos había dicho que si ganaba Diego Santilli ella se iría del país.

Lo cierto es que la periodista nunca dijo eso pero claramente para Yanina Latorre eso es lo menos importante y ante el triunfo de Santilli, le preguntó por redes si ya había sacado el pasaje.

Lo cierto es que como Nancy nunca había dicho tal cosa y el único que deberá cumplir su promesa de raparse es el propio candidato electo. Pero Nancy no dejó pasar la chicana de Yanina y le contestó dejándola en evidencia.