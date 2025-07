Por medio de su cuenta de Instagram, David Beckham compartió una divertida situación doméstica por su fallido intento de cortarse el pelo solo, algo que no salió como él quería.

En el clip que posteó en sus historias, el accionista de Inter Miami, se muestra tapándose una parte de su cabeza. Luego, quedó en evidencia que en un sector de la cabeza quedó pelado y desparejo.

“Se me cayó la maquinilla. Se me cayó el cabezal de la maquinilla”, explicó. “Quedó horrible. ¿Qué has hecho? No se ve bien”, se le escucha decir a Victoria, su esposa, entre risas.