El que no ve que hay un cambio de época en el entretenimiento y la información es porque no percibe lo que pasa a su alrededor. La migración de la televisión y la radio a distintas plataformas on line es imparable, y cada vez hay más productos nativos de espacios como Youtube, Netflix, Twich o Redes Sociales.

Para las generaciones formadas bajo la lógica donde los canales y las emisoras marcaban el pulso del día a día, adaptarse a los nuevos tiempos no es una tarea sencilla.

Verónica Llinás es una de las que le encontraron la vuelta, de las que se dieron cuenta por donde está pasando la atención de la gente. Así armó un canal de Youtube, que hoy tiene el nada despreciable número de 47.000 suscriptores y sube videos con contenidos de humor político muy bien resueltos.

Llegó para quedarse.