Justin Hinton, periodista de la cadena ABC 13, de Carolina del Norte, Estados Unidos, realizaba un reportaje en vivo sobre una nevada sin darse cuenta que el celular que lo estaba grabando tenía los filtros de Facebook activados.

Como se puede observar en las divertidas imágenes, que no tardaron en viralizarse en las redes, Hinton comenzó a cambiar de apariencia debido a los efectos especiales, ya sea con un gorro y anteojos, con una medalla olímpica, con bigotes, ojos saltones, levantando pesas y hasta incluso con el rostro de un mago, entre otros.

A pesar del incidente, desde el canal decidieron no tomar medidas al respecto e incluso lo tomaron con humor luego de compartir las imágenes a modo de blooper en sus redes sociales. Por su parte, Hinton dijo: "Mi jefe, compañeros de trabajo y amigos me enviaron mensajes para contarme lo divertido que fue. Si uno no puede reírse de sí mismo ¿de qué sirve reír? ¡Espero que hayan disfrutado de la nevada, recuerden sonreír".

El ministro pakistaní Shaukat Yousafzai apareció con orejas de gato durante una conferencia de prensa luego de que la cámara de un canal de televisión se olvidara de desactivar un filtro.