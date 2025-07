Si bien el auto que pasó a buscar a Abriata era del año 2013, el Audi A4 sigue siendo un auto de lujo al que claramente no todos pueden acceder.

Si una persona que tiene un auto de esta categoría no tiene más opción que ponerlo a trabajar de Uber no es que el país se esté pareciendo a Suiza sino todo lo contrario. Además en los comentarios aclara que no se trataba de un servicio premium sino que había pedido un auto común.

Mientras que el “experto en autos” considera que ya somos Suiza las redes tuvieron que explicarle que lo que sucede es todo lo contrario.