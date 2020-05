Al parecer el normal funcionamiento de la justicia esta poniendo nerviosos a los promotores de la manifestación contra el gobierno prevista para esta noche.

POR PASARSE DE VIVOS: Investigan a Milei y Boggiano por instigación al delito

Al menos así lo manifestó la científica del Conicet y ferviente opositora desde la redes, Sandra Pitta, que hasta se animó a calificar de fascista el normal trabajo de un fiscal.

“No se les va la mano un poco? Son un poquitín fascistas, no? A ver, Sabina, un paper en revista Q1 sobre esto para cuando vuelvas al ruedo de CONICET. https://t.co/Smnk1rM1pa”— Sandra Pitta on Twitter Link Sandra Pitta on Twitter

Más allá de ideologías, lo cierto es que ante una denuncia el fiscal debe investigar, pero eso parece poner muy nerviosos a un sector de la población.

El fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la unidad de delitos vinculados al aislamiento por la pandemia de coronavirus, investiga la posible comisión de apología del crimen por la convocatoria a una manifestación callejera para este jueves, bajo el hashtag #7M.

“Uno tiene que hacer una ponderación de bienes jurídicos, hoy en esta situación de pandemia el bien jurídico vida-salud está por encima de la libertad ambulatoria”, dijo Ponce Asahad.

El fiscal inició una investigación tras una presentación realizada por la presidenta de la Asociación de Víctimas de Trolls, Guendy Palazzini, a raíz de la circulación en redes sociales a una convocatoria callejera a incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El informe preliminar del Organismo de Investigaciones de Sante Fe indica que “la primera publicación en Twitter se realizó el 28 de abril y en Facebook el 1º de mayo”, según precisó el fiscal.

Esas publicaciones “son compartidas y promocionadas por grupos que representan a facciones opositoras al gobierno y por personas en cuyos perfiles en las redes sociales expresan clara postura de oposición a la decisiones políticas actuales”, señala el informe del OI.

A partir de esa tarea preliminar, el fiscal investiga perfiles como el de "Mora Lespa", perteneciente al grupo "Banquemos a Jóvenes por el Cambio"; o el de otra mujer que participa de "Somos parte del 41% de argentinos".

Entre las analizadas por el OI también se identificó una página web que se llama "Yo estoy con Lilita" y "Acción Pro Córdoba", consignó el funcionario judicial.

Una de las convocatorias que circula en las redes sociales señala: "Volvemos a las calles el jueves 7 de mayo a las 18 en todas las esquinas del país porque no queremos comunismo".

"Es una actitud criminal, porque se expone la salud de la gente", consideró el fiscal, quien adelantó que la Policía actuará en caso de que entienda que existe una violación al decreto que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia.

"Entiendo, como ciudadano, que en esta situación excepcional que atravesamos no hay lugar para cosas de este tipo, que conducen a la gente a exponer su salud y su vida", fundamentó.

Por su parte, Palazzini indicó que "cada uno puede manifestarse, hacerlo desde el balcón, desde la política, pero lo que no podemos es permitir una convocatoria en el marco de una pandemia con un decreto que establece el aislamiento".

Palazzini, que además es secretaria de la Mujer del Partido Justicialista de Rosario, aclaró que no le molesta "que piensen diferente" quienes realizan la convocatoria, "pero lo que no se puede hacer es convocar a romper la ley, porque eso no es responsable".