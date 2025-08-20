Si bien el flyer no forma parte de la campaña oficial de La Libertad Avanza es parte de la misma en las redes sociales.

Si bien Tronco es un comunicador respetado dentro de LLA del otro lado no despierta mas que pena y vergüenza sobre todo por algunos episodios puntuales.

El tema es que uno de los trolls pagos del gobierno posteo este flyer y el candidato se preguntó si esa era la mejor foto que tenían, aunque no esperó las respuestas que obtuvo.