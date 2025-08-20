Candidato a diputado nacional
Tronco se quejó de la foto que eligieron para la campaña en redes y las respuestas son geniales
Sergio Figliuolo figura en el puesto 11 de los candidatos a diputados por La Libertad Avanza por lo que deberían sacar cerca de un 35% de los votos para que llegue a ocupar una banca, pero el parece más preocupado por su imagen.
Si bien el flyer no forma parte de la campaña oficial de La Libertad Avanza es parte de la misma en las redes sociales.
Si bien Tronco es un comunicador respetado dentro de LLA del otro lado no despierta mas que pena y vergüenza sobre todo por algunos episodios puntuales.
El tema es que uno de los trolls pagos del gobierno posteo este flyer y el candidato se preguntó si esa era la mejor foto que tenían, aunque no esperó las respuestas que obtuvo.