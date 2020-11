En un hilo de tuits, Rossi, denunció que la denominada "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", que lanzaron militares retirados, "nació para conspirar" y es "intolerable en un sistema democrático".

Y en nota con Víctor Hugo Morales, el ministro de Defensa explicó de qué se trata la entidad que lanzaron exmilitares retirados.

Agustín Rossi, ministro de Defensa



La autodenominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, que reúne a exmilitares y expolicías, cosechó hoy el repudio de funcionarios, legisladores y dirigentes de derechos humanos, quienes denunciaron el intento de la agrupación de "desestabilizar, conspirar y desgastar" al Gobierno nacional.



Agustín Rossi



"Claramente es una acción que busca conspirar, desestabilizar y desgastar o intentar cuestionar el rol de la política de defensa que hoy se lleva adelante en la Argentina", consideró el ministro de Defensa.



En declaraciones a AM 750 y otras radios,Rossi afirmó que el Gobierno analiza "denunciar penalmente" a sus integrantes porque lo que buscan es "disputar la conducción militar" en funciones y bajo juramento de respeto a la Constitución Nacional.



"Se presentan como una alternativa a lo que es hoy la conducción militar oficial, que son los jefes de las Fuerzas Armadas designados por quien ha sido elegido democráticamente como comandante en jefe de esas fuerzas", el presidente Alberto Fernández, afirmó.



La denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, fue presentada ayer en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV).



Allí, la agrupación anunció que tendrá el objetivo de "representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país".



"Hacer este manifiesto y presentarse como ' mesa de enlace' , no tiene nada que ver con el rol democrático que tiene que cumplir el personal retirado de las FFAA de la Argentina"





Tras las reacciones de rechazo, la SMSV que preside Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal, salió a despegarse de la autodenominada "mesa de enlace" de militares retirados.



En un comunicado, firmado por Reimundes, la institución aclaró que "concedió el uso de un salón, como lo hace habitualmente con sus asociados, para el desarrollo de una reunión informativa, en la que se presentó la denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martin, de la que la Sociedad Militar Seguro de Vida no forma ni formará parte".



Señaló, además, que esa mutual "no financia, no ha financiado, ni financiará, ningún proyecto que se aparte de su función mutualista, exclusivamente orientada a brindar servicios mutuales a sus asociados".



Rossi había advertido que la cartera de Defensa "no va a permitir" que el dinero que el Estado destina a los salarios del personal de las Fuerzas Armadas sea utilizado para "financiar operaciones políticas" que son ajenas a las funciones del personal militar.



Antes del comunicado de la mutual, el ministro indicó además que la Sociedad Militar Seguros de Vida, "seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas".



En ese marco, se refirió a uno de los principales impulsores de la autodenominada "mesa de enlace": Ernesto Juan Bossi, un militar retirado, que estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna.



El ministro recordó que Bossi, quien fue además presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida, "es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento".







"La 'mesa de enlace' de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad", publicó anoche Rossi en su cuenta de Twitter, mensaje que fue retuiteado por el presidente Alberto Fernández .



Lo mismo hizo el ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro quien afirmó: "En este hilo, @RossiAgustinOk explica que la autodenominada ´Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas´ no es ni más ni menos que un reducto de conspiradores con credenciales".



Durante la mañana de hoy se sumaron expresiones de rechazo así como una carta de los ex combatientes de Malvinas, quienes aclararon que no forman parte de ese grupo.



Lo mismo hizo la Mutual del Personal de Intendencias Militares (MUPIM) que, a través de una carta a Rossi, aseguró que no formará parte de la denominada "mesa de enlace" de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Y en las redes...

