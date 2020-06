Luego que Romina Malaspina sea tendencia en Twitter por su participación como presentadora de Canal 26, este jueves volvieron a explotar las redes sociales por la reacción de Sol Pérez, su colega de la misma señal de noticias.

Resulta que un usuario comparó a las conductoras, y Pérez estalló. “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme”, disparó.

“@CarlosJaureche @LauraGa05759201 Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos 😘”— Maria Sol Perez on Twitter Link Maria Sol Perez on Twitter

La aclaración de la ex Chica del Clima generó todo tipo de reacciones:

“a sol perez se cansaron de criticarla por mostrar el culo y ella decía que eso no la definía, ahora como otra mina es "la chica del momento" por hacer algo parecido le tira con lo mismo que le tiraron a ella, que mina imbecil https://t.co/SqnJfBTCwf”— Quimey Herrera on Twitter Link Quimey Herrera on Twitter

“@QuimeyHerrera01 Sol perez : yo no muestro las tetas cuando conduzco. Sol perez :”— ., on Twitter Link ., on Twitter

“Bueno ahora sí ODIO a sol perez”— Clea on Twitter Link Clea on Twitter

“Romina Malaspina vs. Sol Pérez”— Ƈ Ɩ Ƈ Ƈ Ɩ Ơ Լ Ɩ Ɲ Ơ on Twitter Link Ƈ Ɩ Ƈ Ƈ Ɩ Ơ Լ Ɩ Ɲ Ơ on Twitter

“Adiós Sol Pérez, Hola Romina 😂”— Cayo Glorfindel on Twitter Link Cayo Glorfindel on Twitter

“A las dos las están criticando por la exposición de su cuerpo en los medios, pero sol perez eligió rebajar a su compañera en vez de estar de su lado 🤦‍♀️ en fin la hipocresía https://t.co/EVEx1S7plQ”— 💃 on Twitter Link 💃 on Twitter

“"Sol Pérez" Porque pedía que no la juzguen por mostrar su cuerpo, y ahora que hablan de otra y no de ella, Sol Pérez critica a la otra piba por mostrar su cuerpo. 🤷‍♂️”— ¿Por qué es tendencia? Estilo Peronia on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? Estilo Peronia on Twitter

“Sol Perez entrando a decir que no muestra las gomas como Romina https://t.co/HI64fe0Z73”— Gonza el expropiado on Twitter Link Gonza el expropiado on Twitter

“"Sol Pérez" Porque ahora tenemos a Romina”— ¿Por qué es tendencia? But wrong on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? But wrong on Twitter

“Peeero dejate de joder, Sol Pérez la impulsora de yo muestro el culo porque quiero y soy libre metiendose con otra mina que hace básicamente lo mismo. El dia que se apoyen entre mujeres en vez de tirarse palo va a ser todo muy distinto https://t.co/IPZxOMcLVY”— Ari 💜 on Twitter Link Ari 💜 on Twitter

“Adivina adivinador: ¿Cuál es Sol Pérez y cuál es Romina Malaspina?”— Eliias 🎶🇦🇷 on Twitter Link Eliias 🎶🇦🇷 on Twitter