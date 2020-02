María Fernanda Callejón sorprendió a sus más de 850.000 seguidores de Instagram luego de compartir una seguidilla de imágenes donde se la ve posando sin filtros frente al espejo en bikini y un gorro estilo vaquero para mostrar el cambio en su cuerpo y demostrar que todavía puede mantener su figura a los 53 años.

"Esta fotos me las saqué este finde mientras Gio jugaba en la pile!!! Estoy tan feliz con este cambio que quería subir una, pero como no me decidía por cual aquí te las comparto todas!!! A vos cual te gusta más 😉💪🏻💋", escribió la actriz en el pie de las fotos, las cuales acompañó con los hashtags: "#mistipsdebelleza #mistardesfit #mujerreal #sinfiltros #mujerfeliz #voluntad #constancia #buenoshabitos #salud #bienestar #priorisate #cuidate #mujer #actress #argentina".

En una publicación anterior se puede ver un video de la actriz en una de sus rutinas de ejercicios levantando pesas, el cual acompañó con un mensaje motivador para sus seguidores. "Llevamos un mes y medio trabajando juntos y los cambios se empiezan a notar!!! Y quiero transmitirles que nada es mágico, solo se trata de entrenar no solo tu cuerpo sino también tu propia voluntad y constancia!! porque solo así podes llegar a lograr tu objetivos!!! Si yo puedo, vos también 💪🏻", escribió.