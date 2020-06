Ivana Nadal viene revolucionando las redes sociales durante la cuarentena, con sus publicaciones infartantes, pero que siempre tienen un común denominador: nada de filtros y al natural.

Y este lunes, la conductora volvió a conquistar a sus seguidores con una serie de imágenes en las que aparece “con y sin abdominales”.

“Todas soy yo, con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor”, escribió Ivana en su Instagram.