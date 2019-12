Luego de recibir aliento a través de Twitter por parte del presidente electo Alberto Fernández, una joven contó que finalmente aprobó el examen al que casi no asiste por creer que no llegaba a estudiar todo.

“Rindo el lunes y estor por largarme a llorar porque no llego; un saludo tuyo y me presento como guerrera”, le escribió Agustina Sosa a Alberto, quien en aquella noche tuitera en la que respondió a varios seguidores, le contestó: “Estudiá y presentate; un esfuerzo más y llegás, nunca hay que aflojar, no lo hagas, estudiá y rendí que vas a aprobar”.

“Estudia y preséntate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar. ✌🏻 https://t.co/VD0GYKMzXQ”— Alberto Fernández on Twitter Link Alberto Fernández on Twitter

Llegó el lunes del examen, y según contó la propia joven, decidió presentarse tras recibir el aliento de Fernández, y le fue bien. “Sin dormir, después de un finde muy difícil pero con la alegría de haber aprobado; no me iba a presentar pero Alberto me dijo lo que importa: ‘siempre hay que lugar’; gracias por el apoyo”, reveló Sosa.