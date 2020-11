En plena pandemia del coronavirus, todavía hay personas que siguen desafiando las medidas de prevención, e incluso una mujer decidió celebrar su irresponsabilidad con una publicación en Twitter, que no tardó en generar repudio generalizado.

“Una #Estúpida le dijo al chofer que no tenía bien puesto el barbijo. El chofer me invitó a bajarme. Le dije: -Ni me lo pongo ni me bajo. De usted depende cuanto tiempo quiera perder- Seguimos en viaje.”— Maria d las Mercedes on Twitter Link Maria d las Mercedes on Twitter

“Una estúpida le dijo al chofer que no tenía bien puesto el barbijo. El chofer me invitó a bajarme. Le dije: ‘Ni me lo pongo ni me bajo. De usted depende cuanto tiempo quiera perder’. Seguimos en viaje”, contó con orgullo la usuaria, junto a la foto en la que se la ve con el tapaboca mal colocado.

Las respuestas:

"Con esa cara te quedaría genial si lo usas"

"Esta señora le apunta al piso y le erra."

"Este post es la clara prueba de que todavía queda gente civilizada xq yo era el chofer y la bajaba a patadas en el orto"

"Por dios que pelotuda encima tiene el barbijo osea si sos tan pilla ni lo lleves"

"-mamá qué es una #estúpida? -*le muestra este tuit*"

"que insufrible profesión ser bondilero amigo"

"Usar barbijo en la pera es lo mismo que usar un casco en el codo...digo"

"Sos una persona horrible. Anti social, anti salud y anti cuidados. Triste y patética."

"Boluda y orgullosa. Combituit (?)"

