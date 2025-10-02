Parece que la marca de las tres tiras está empecinada en generar polémica desde el diseño de las camisetas y ahora fueron por su obra maestra: la Selección Argentina.

En Internet se filtró la que sería la camiseta suplente de la albiceleste para el próximo Mundial 2026 y generó un verdadero revuelo en las redes sociales.

Allí se suceden todo tipo de mensajes y reacciones a raíz de este polémico diseño que aparentemente no le gusta a muchos, luego del hermoso violeta utilizado en el Mundial de Qatar donde argentina se coronó Campeón del Mundo.

Pero la marca de las tres tiras hace rato que está en medio de las críticas, por ejemplo, de los hinchas de River, quienes en repetidas oportunidades se quejaron por los diseños escogidos para sus camisetas.

O la espantosa camiseta de Boca que despertó todo tipo de insultos de Alejandro Fantino.