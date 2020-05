Roger Waters interpretó la canción "Mother", la canción perteneciente al disco "The Wall", de Pink Floyd, junto al resto de su banda, en lo que fue un video montaje donde se ve a cada uno de ellos tocando desde sus casas.

"El distanciamiento social es un mal necesario en el mundo del COVID. Ver ‘Mother’ me recuerda cuán irremplazable es la alegría de estar en una banda", escribió el músico inglés de 76 años junto al video, que compartió a través de las redes sociales.

Después de entonar la frase “Mother should I trust the government?” -"Madre, ¿debería confiar en el gobierno?"- se lo escuchó decir "no fucking way" -algo así como "de ninguna puta manera"-, algo que también suele hacer en sus recitales.

"Deberíamos hacer esto de nuevo, ¿no?", dijo al finalizar la canción.