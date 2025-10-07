Después de la exitosa campaña bajo el Mar Argentino, el CONICET lleva adelante una importante tarea en la Patagonia en busca de restos fósiles que permitan reconstruir la vida prehistórica en la región.

Por primera vez en la Argentina, el organismo transmitió en directo la extracción de un fósil de dinosaurio a través del stream Palocueva Lacev, acercando al público el trabajo en tiempo real.

"Están presenciando en vivo y en directo la extracción de un fósil", se escucha a uno de los investigadores en el video que se transmitió en vivo y se hizo viral.