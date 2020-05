Justo los que armaron un ejército de trolls para manipular las redes sociales durante los años que estuvieron en el gobierno y que mantienen algunas de esas células activas, salieron a agitar la idea de que Wikipedia es prokirchnerista.

En primer lugar la polèmica empezó porque durante el fin de semana Google había sumado el cargo de "Ladrona de la Nación" a Cristina Fernández de Kirchner, después lo arreglaron y pidieron las disculpas del caso.

Pero el hecho que desmiente la nota en La Nación está explicado en el mismo artículo en un párrafo que reza: "Wikipedia se define en sus propias páginas como "una enciclopedia libre en línea que cualquiera puede editar", algo que forma parte del problema. La propia entidad les da a los usuarios "una cierta libertad" y "como cualquiera puede editar cualquier artículo, es por supuesto posible que haya artículos parciales, desactualizados, o con información incorrecta". Sin embargo, como "hay mucha gente leyendo los artículos y monitorizando las contribuciones", la información incorrecta normalmente "se corrige con rapidez".

Por si no queda claro lo que se afirma desde el diario y su canal de circuito cerrado es que Wikipedia es tendenciosa y agiganta a las figuras del kirchnerismo y degrada a las del macrismo. Pero lo cierto es que Wikipedia es libre, lo que significa que cualquiera puede editar un artículo y obviamente ellos no se hacen responsables por los contenidos ya que no son ellos sino los usuarios los que los generan.

Durante los años de macrismo explícito ellos tuvieron el control absoluto de las redes sociales con ejércitos de trolls que atacaban a cualquiera que pensara diferente. Aún hoy tienen a gente trabajando desde las redes para poner palos en la rueda pero al parecer se les escapa Wikipedia y al no poder controlarlo la tildan de kirchnerista. Básicos.