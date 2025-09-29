Se ve que no sólo los narcos se le escapan al radar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde el sitio http://sommer.gob.ar, que está asignado al Hospital Nacional Sommer, y apunta a un servidor del proveedor de hosting Towebs se promocionó otra cripto moneda basura y todo indica que se podría tratar de otra estafa.

Pero la ciberseguridad, que en la Argentina está claramente bajo la órbita de Patricia Bullrich, no estría pasando por su mejor momento. La semana pasada hackearon la página de la Policía Federal. y ahora el ministerio de Salud intentó despegarse de esta supuesta estafa alegando otro hackeo.

Pero claramente no sirven ni para hacer un descargo como la gente ya que en el mismo tuit aseguran que el sitio web es falso pero en el párrafo siguiente aseguran que: "El sitio donde se realizó el anuncio falso es antiguo y está en desuso hace años".