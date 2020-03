Vicky Xipolitakis se ganó elogios y críticas en las redes sociales luego de compartir dos fotos en su cuenta de Instagram donde se la ve desnuda en plena ducha para festejar el Día de la Mujer.

"Festejando este hermoso día con un buen baño, sacándome toda la MUGRE de encima 😘

#FelizDíaMujeres!!!!! #Unicas!!!!!", escribió la mediática en el pie de las imágenes, que generaron todo tipo de comentarios.

Si bien hubo muchos usuarios que elogiaron su figura, muchos otros le recriminaron que esa no es al manera de celebrar el Dïa de la Mujer. "Festejando? A todas las mujeres que murieron peleando por sus derechos? El día de la mujer no es un festejo. Por favor que la lucha de tantas no se vanalice"; "Hermoso cosificarse justo en el día de la mujer... cero materia gris...", fueron algunos de los comentarios.